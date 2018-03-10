Закон о материнстве и признании детей в лесбийских парах примут в Финляндии.

Годом ранее в Финляндии были легализованы однополые браки, более того - приравнены к традиционным. Теперь местные законодательные власти решили урегулировать бюрократические сложности, связанные с детьми в таких парах, сообщают "Русские Афины".

Дело в том, что после рождения ребенка в женских парах приходилось проходить сложную бюрократическую процедуру усыновления, на что зачастую жаловались граждане страны.

Парламент проголосовал в пользу принятия закона о материнстве среди женских пар. Изменение позволит женским парам подтверждать материнство обеих женщин в женской консультации еще до родов. За принятие закона выступили 122 депутата, а против - 42.

Закон стал результатом гражданской инициативы, начало которой было положено еще в 2016 году.

С точки зрения прав детей нынешнее законодательство может создать проблему в ситуации, когда мать ребенка умирает при родах или сразу после. В подобной ситуации новорожденный номинально остается сиротой, если усыновление внутри семьи не успели провести достаточно быстро.

Закон, приравнивающий однополые браки к традиционным был принят в Финляндии год назад.

Ранее однополые пары могли регистрировать свои отношения в магистрате. После вступления закона в силу, регистрация брака в магистрате как форма юридического оформления отношений была отменена.

Также однополым парам разрешили вместе усыновлять детей и брать общую фамилию. Кроме того, возможно пролучение двойной фамилии.