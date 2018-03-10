В Танзании открылась конференция Всемирного совета Церквей

Конференция по вопросам миссии, организуемая Всемирным Советом церквей начала свою работу 8-го марта в Арусхасе (Танзания).

Конференция, организованная Всемирным советом церквей, собрала представителей основных протестантских, православных, католических, евангельских, пятидесятнических и африканских церквей, сообщается на сайте ВСЦ.

Д-р Агнес Абум, первая женщина и первый африканский модератор в истории Всемирного совета церквей из англиканской церкви в Кении, приветствовала всех в Службе сбора. «Мы с благодарностью смотрим на Всемогущего Бога за видение наших экуменических мужчин и женщин-предков; их приверженность, мужество и решимость преследовать призыв к единству церкви и единству человечества в то время в истории, когда мир был разделен и разорен войной, населенной сломанными общинами и нарушенными отношениями».

В своем вступительном слове генеральный секретарь ВСЦ преподобный д-р Олав Фике Твейт выразил мнение, что эта конференция является важной вехой в современной церковной истории. «Я верю, что Бог напоминает нам особенно в наше время о том, что является силой, управляющей миссией церкви».

Конференции по вопросам миссии нерегулярно проводятся уже в течение деcяти лет. Впервые, после 1958 г. она проводится в Африке. Темой встречи выбраны слова апостола Павла из Послания к Галатам: ” Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.” (Гал.5:25) Целью поставлено обсуждение следования Христу в современности, среди конфликтов и в мире, наполненном страданиями.