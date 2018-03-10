При взрыве возле мечети в Кабуле убито не менее 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в Афганистане в пятницу.

По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети Кабула, сообщает euronews.

Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов.

Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).