При взрыве возле мечети в Кабуле убито не менее 9 человек
15:49, 10 марта 2018Мир
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Террорист подорвал себя, когда для досмотра его остановили на подступах к шиитской мечети / aysor.am
По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в Афганистане в пятницу.
По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети Кабула, сообщает euronews.
Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов.
Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
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