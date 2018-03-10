При взрыве возле мечети в Кабуле убито не менее 9 человек

15:49, 10 марта 2018
Мир
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Террорист подорвал себя, когда для досмотра его остановили на подступах к шиитской мечети / aysor.am

По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети Кабула, сообщает euronews.

Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов.

Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

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