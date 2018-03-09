В Испании феминистки обрисовали церкви граффити

Церкви в Мадриде подверглись нападению и были изрисованы граффити во время "феминистской забастовки", проходившей в рамках Международного женского дня 8 марта.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Сatholic Нerald", церкви Эспириту-Санто и Сан-Кристобаль в испанской столице были исписаны лозунгами в защиту абортов, феминистскими символами и кощунственными посланиями.

Мадридская римско-католическая архиепископия решительно осудила «нападение на наследие верующих». «Архиепископия Мадрида выражает свою печаль и решительное осуждение этих действий, наносящих ущерб социальной сплоченности», – говорится в заявлении, в котором также говорится: «Истинное равенство основано на уважении ко всем людям и их убеждениям».

Кощунственные граффити на стенах мадридских церквей гласили: «Абортам – да!», «Свободный аборт!» и «Извлеките ваши розарии из наших яичников!».

Архиепископ Мадридский кардинал Карлос Осоро (Carlos Osoro)выразил свою поддержку «феминистской забастовке» в преддверии этого события, сказав, что он понимает действия ее организаторов и даже добавил, что Дева Мария присоединится к забастовщикам.

Один из лозунгов, написанных на церкви Эспириту-Санто, по-видимому, ссылался на слова кардинала – злоумышленники написали: «Дева тоже пошла».