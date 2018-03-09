В Европейском парламенте обсудили вопрос сохранения христианского культурного наследия в Европе

В здании Европейского Парламента в Брюсселе 6 марта прошел семинар на тему «Важность защиты христианского культурного наследия для Европы».

Организаторами семинара выступили группа Европейской народной партии в Европейском парламенте и Комитет представителей Православных Церквей при Европейском Союзе, сообщает patriarchia.ru.

Мероприятие было приурочено к Году культурного наследия Европы, объявленному в 2018 году в Европейском Союзе.

На встрече присутствовали представители Православных Церквей, депутаты Европейского Парламента, официальные лица ЕС, дипломаты, представители религиозных организаций Брюсселя.

Первая часть семинара была посвящена защите архитектурных памятников как части европейского культурного наследия.

Вторую часть семинара, посвященную проблемам сохранения духовного наследия посредством образования, открыл епископ Абидский Кирилл. Архиерей посвятил свое выступление рассмотрению пониманию человеческой личности в Православной Церкви.

По итогам выступлений состоялась дискуссия между участниками.