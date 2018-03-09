В Иране разгорелся скандал из-за мечети в "сионистском дизайне"
12:19, 09 марта 2018Мир
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Критики утверждают, что речь идет о “сионистской” конспирации / sem40.ru
Иранские власти обвинили архитекторов, построивших одну из новых мечетей в Тегеране в “сионистском дизайне”.
Архитекторы, выбравшие минималистский дизайн утверждают, что были вдохновлены “простотой и скромностью раннего ислама”, сообщает Центральній еврейский ресурс Sem40.
Критики же утверждают, что речь идет о “светско-еврейской” и “сионистской” конспирации.
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