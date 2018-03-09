В Иране разгорелся скандал из-за мечети в "сионистском дизайне"

Иранские власти обвинили архитекторов, построивших одну из новых мечетей в Тегеране в “сионистском дизайне”.

Архитекторы, выбравшие минималистский дизайн утверждают, что были вдохновлены “простотой и скромностью раннего ислама”, сообщает Центральній еврейский ресурс Sem40.

Критики же утверждают, что речь идет о “светско-еврейской” и “сионистской” конспирации.