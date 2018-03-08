Сейм Латвии поддержал предложение объявить православное Рождество выходным днем

Большинством голосов Сейм Латвии 8 марта в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православное Рождество 7 января.

За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали, сообщает "Благовет-инфо".

Как отмечает агентство LETA, ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала этот законопроект.

Проект на три года застрял в парламенте, и комиссия вновь рассматривала его по предложению депутатов "Согласия" Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова. Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года.

Ранее Сейм Латвии уже неоднократно отклонял это предложение.