В Грузии проводится реставрация старинной базилики Мусоприани

Национальное агентство защиты культурного наследия совместно с Национальным агентством защиты исторических памятников рапортовало о проведении реабилитационных работ в базилике Мусоприани селения Ципори Болнисского муниципалитета.

Как сообщает "Благовест-Инфо", памятник датируется XVII-XVIII вв.

В результате проведённых работ были укреплены сдвинувшиеся облицовочные камни; фасаду возвращён первоначальный облик; отёсаны стенообразующие камни по всему периметру базилики – как извне, так и в интерьере; расчищены желоба карнизов от земельных наносов и вредоносных осадков, а на следующем этапе сооружены новые карнизы; удалены наиболее повреждённые и не подлежавшие восстановлению фрагменты; обустроены опорные леса и кружала; своды и конхи (полукупольные перекрытия); кружала триумфальной и клиновидной арок, а также арки западной стены. Фрагменты западного креста были возвращены на место, повреждённые участки восстановлены по фотографиям 1952-1980 гг.

В нетронутом виде оставлен небольшой фрагмент иконостаса в юго-западном углу алтаря, у решётчатого окна; отлиты три чеканные металлические двери.

Церковь Мусоприани расположена по дороге от регионального центра Болниси (Квемо (Нижняя) Картли) к селению Дарбази, она стоит у родника, на входе в деревню.