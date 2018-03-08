В Германии католическая Трирская епархия в пять раз сократит количество приходов

Трирская епархия Римско-католической Церкви в Германии объявила, что вынуждена прибегнуть к серьезной реорганизации своей структуры, сократив количество приходов диоцеза с 172 до всего 35.

Епископ Трирский Стефан Акерманн заявил, что реорганизация диоцезальной структуры будет завершена к 2020 году, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков Catholic Herald.

В результате реорганизации каждый из приходов получит одного священника и одного-двух волонтеров, которые будут помогать ему в пастырской работе.

По мнению Трирского епископа архиерея, приходская система организации церковной жизни уходит в прошлое, и поэтому Церковь должна «прибегнуть к поиску новых моделей и усилению систем, функционирующих на сетевом принципе».

Католическая Церковь в Германии и соседних немецкоязычных странах все чаще сталкивается с проблемой пастырского обслуживания и функционирования своих приходов. Так, в 2012 году Берлинская архиепархия заявила, что она упраздняет 105 своих приходов, объединяя их в 35 «пастырских округа». Аналогичным образом и Венская архиепархия объединила свои 660 приходов в 150 «пастырских округа».