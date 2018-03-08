Власти Таллина могут подарить Домский собор Лютеранской Церкви

01:47, 08 марта 2018
Мир
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Церковь заплатит лишь госпошлину и издерки нотариуса / blagovest-info.ru

Пресс-служба мэрии отметила, что приход должен будет оплатить лишь издержки, связанные с заключением договора об отчуждении собственности, в том числе государственную пошлину и нотариальную плату. Об этом сообщает "Благовест-инфо". 

Здание епископального храма было передано из государственной в муниципальную собственность Таллинну 4 февраля 1993 года, использовалось по назначению, хозяйствовал там и нес все расходы по эксплуатации приход Святой Девы Марии.

Как отмечает агентство LETA, архиепископ Консистории ЭЕЛЦ предложил передать кафедральный собор бесплатно приходу, который был владельцем храма с 1927 года.

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