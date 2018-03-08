Власти Таллина могут подарить Домский собор Лютеранской Церкви

В повестку дня Таллинской горуправы включено предложение о передаче приходу Эстонской Евангелическо-лютеранской Церкви в качестве подарка недвижимости по улице Тоом-Кооли,6, где расположено здание Домской церкви.

Пресс-служба мэрии отметила, что приход должен будет оплатить лишь издержки, связанные с заключением договора об отчуждении собственности, в том числе государственную пошлину и нотариальную плату. Об этом сообщает "Благовест-инфо".

Здание епископального храма было передано из государственной в муниципальную собственность Таллинну 4 февраля 1993 года, использовалось по назначению, хозяйствовал там и нес все расходы по эксплуатации приход Святой Девы Марии.

Как отмечает агентство LETA, архиепископ Консистории ЭЕЛЦ предложил передать кафедральный собор бесплатно приходу, который был владельцем храма с 1927 года.