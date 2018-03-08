В Минске пройдет Международный пасхальный фестиваль «Радость»

06:18, 08 марта 2018
Мир
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Гостей фестиваля ждет увлекательная программа / rotadosolce.blogspot.com

Фестиваль объединит в себе духовную, культурную, детскую и благотворительную программы, а также пасхальную выставку-ярмарку подарков, на которой будут представлены изделия монастырей и храмов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии, Черногории, сообщает официальный портал БПЦ.

Фестиваль объединит в себе духовную, культурную, детскую и благотворительную программы / church.by

Гостей фестиваля ждут увлекательная программа для детей, творческие площадки мастер-классов, вечерние концерты и встречи с интересными людьми. Будет организована фотогалерея, пройдет акция «Раскрасим пасхальное яйцо» и традиционная благотворительная акция. Атмосферу праздника помогут создать встречи с творческими людьми, выступления музыкантов и спектакли.

В детской гостиной маленькие посетители мероприятия смогут послушать сказки, посмотреть занимательные спектакли и сделать подарки для близких своими руками.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 22 марта в 16:00 в минском Дворце искусств. 

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