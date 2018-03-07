В Турции хотят открыть подводное паломничество в храм IV века

В Турции обсуждают возможность открытия для подводных паломников 1600-летнего византийского храма, найденного на месте проведения двух Никейских соборов.

Руины византийского храма, датируемого IV веком н.э., были найдены в 2014 году на дне озера Изник ​​в северо-западной Турции, в провинции Бурса, именно в том месте, где много веков назад состоялись Никейские соборы в 325 и 787 году, сообщают spzh.news со ссылкой на «Aleteia».

Храм был обнаружен на дне озера благодаря аэрофотосъемке, проводившейся в связи с инвентаризацией исторических и культурных достопримечательностей этого региона Турции. На снимках четко видны остатки базилики на три нефа. Остатки святыни находятся примерно в 20 метрах от берега озера.

Существуют планы открытия в этом месте подводного археологического музея, чтобы предоставить туристам возможность осмотреть руины базилики.

Профессор археологии университета Улудаг в Бурсе Мустафа Сахин рассказал, что храм мог быть построен по итогам I Никейского Собора, который позднее был признан первым Вселенским Собором Церкви. Его созвал в 325 году император Константин Великий. В любом случае, возникновения базилики относят к IV веку», – сказал ученый.

По его словам, предположительно, храм могли построить на месте смерти св. Неофита, 16-летнего христианина, который погиб мученической смертью в 303 году, во времена преследований Диоклетиана. Средневековые изображения показывают гибель этого святого на берегу озера.

Археологи утверждают, что базилика погибла в результате землетрясения в 740 году. Храм не был восстановлен, а его руины, из-за изменения рельефа земной коры, оказались под водой озера Изник.