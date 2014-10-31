В санаторной школе Святогорска изучают христианскую этику

В общеобразовательной санаторной школе № 12 учатся больше 200 детей, нуждающихся в лечении органов дыхания, они прибыли сюда из 36 городов Донецкой области.

Когда в школе родителям ребят предложили на выбор программы вариативных, т. е. свободных часов, примерно 190 родителей пожелали, чтобы их дети изучали христианскую этику.

В начальных классах этот курс называется «Христианская этика украинской культуры», в старших классах – «Библейская этика и христианская культура».

Ведет эти курсы занятий учитель истории школы Ольга Евгеньевна Мироненко и еще два священника из расположенной за рекой Святогорской Свято-Успенской Лавры – Феофаний и Евтихий.

В школе обустроен специализированный кабинет христианской этики, со своей библиотекой, подаренной Лаврой, самодельным иконостасом, в центре которого расположена икона «Собор отцов преподобных иже на Святых горах подвизавшихся». Особый раздел кабинета – фильмотека, которая пользуется особой популярностью у ребят.

Православие в Украине