В Духовно-культурном центре Парижа открылась уникальная выставка русских икон XVI-XIX веков

Вечером 4 марта в выставочных залах Российского Православного Духовно-культурного центра Парижа состоялось открытие уникальной выставки русской иконы XVI-XIX столетий "Пасха".

Экспозиция старинных русских икон посвящена теме Страстей Христовых и Его славного Воскресения, сообщается на сайте Корсунской епархии РПЦ.

Церемонию открытия возглавил Управляющий Корсунской епархией епископ Нестор. Вернисаж состоялся при участии священнослужителей, деятелей культуры, ценителей иконографического искусства и гостей Центра.

Экспонируемое собрание икон, состоящее из сотни шедевров русской иконописи периода с XVI по XIX столетие, формировалось на протяжении 50 лет парижскими коллекционерами.

Собрание отличается разнообразием стилей, школ и эпох православной иконописи, сменявших друг друга на протяжении пяти столетий. Среди экспонируемых образов представлены столь редкие иконы как «Беседа преподобных Варлаама и Иоасафа» начала XVIII столетия, «Архангел Рафаил, противостоящийземлетрясению», «Положение даров в сокровищницу» XIX века и многие другие.

В рамках предложенной экспозиции выставлены 10 икон XVI века, написанных в Москве, Пскове, Вологде, Центральной и Северной Руси. Их наличие позволит посетителям выставки оценить богатство и развитость иконописного мастерства русских мастеров времен заката династии Рюриковичей.

Одним из наиболее ценных экспонатов этого периода является образ святителя Николая Чудотворца (Центральная Россия), на полях которого размещены 16-ть фрагментов жития святого. Псковская школа иконописи представлена двумя иконами «Избранные святые» и «Сошествие во ад».

Выставка организована культурной ассоциацией "Культура" при Троицком кафедральном соборе на набережной Бранли.