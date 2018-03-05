В Иерусалиме освятили штандарт, пожертвованный принцем Чарльзом для гробницы его бабушки

В Мясопустную субботу, 10 февраля, по окончании заупокойной Божественной литургии в соборном «Царском» храме Русской женской обители в Гефсимании было совершено освящение нового штандарта, пожертвованного принцем Уэльским Чарльзом для гробницы его бабушки принцессы Алисы, погребенной под этой церковью.

Освящение было совершено епископом Рыбинским и Даниловским Вениамином, при большом стечении паломников, сообщает официальный сайт РПЦЗ.

Принц Уэльский Чарльз посещал Русскую Гефсиманию в 2016 году и поклонился священной раке с мощами своей двоюродной тети - новой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны, а также почтил гробницу своей бабушки принцессы Алисы.