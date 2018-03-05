В Иерусалиме освятили штандарт, пожертвованный принцем Чарльзом для гробницы его бабушки

22:32, 05 марта 2018
Мир
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/ synod.com

Освящение было совершено епископом Рыбинским и Даниловским Вениамином, при большом стечении паломников, сообщает официальный сайт РПЦЗ.

/ synod.com

Принц Уэльский Чарльз посещал Русскую Гефсиманию в 2016 году и поклонился священной раке с мощами своей двоюродной тети - новой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны, а также почтил гробницу своей бабушки принцессы Алисы.

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