В Грузии во дворе храма холодным оружием ранили мужчину

Мужчину ранили холодным оружием во дворе патриаршего собора Светицховели в Мцхета.

Как сообщают «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Имеди», инцидент произошел 3 марта. По словам очевидцев, молодой мужчина выходил из храма, когда на него напал неизвестный и нанес несколько ранений в область шеи.

«Прихожанина подхватили два парня, они зажали его шею руками, но кровь все еще продолжала идти. По словам врачей, у него перерезана сонная артерия», — сказал журналистам один из очевидцев.

Нападавший был задержан на месте преступления. Что касается раненого, то он был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Следствия в связи с произошедшим начато по 117-й статье УК Грузии – «умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».