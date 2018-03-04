Не менее 13 человек убито в столкновениях между христианской и мусульманской молодежью в Нигерии

По меньшей мере, 13 человек были убиты в результате столкновений между христианской и мусульманской молодежью в центральной Нигерии, заявили 28 февраля в полиции в связи с одним из последних эпизодов насилием в регионе.

Очередная вспышка насилия началась в понедельник, 26 февраля, в общине Касуан Магани в штате Кадуна, примерно в 45 километрах от столицы штата Кадуна, сообщает "Седмица".

Конфликт привел к гибели 13 человек, многие дома и магазины были сожжены, сказал в интервью AFP комиссар полиции штата Кадуна Остин Ивар.

Местные СМИ утверждают, что количество погибших в результате столкновений значительно больше того, что указывает полиция.

Остин Ивар также заявил, что были арестованы 20 человек, подозреваемых в участии в беспорядках, а для подавления насилия были развернуты войска и полиция.

«Место сейчас спокойное. Вчера я был в деревне, чтобы попросить общину и традиционных лидеров обратиться к противоборствующим юношам с призывом «вложить в ножны свои мечи», - добавил Остин Ивар.

Началось расследование инцидента.

В регионе в последние месяцы также наблюдается возобновление насилия между кочевыми мусульманскими пастухами и преимущественно христианскими фермерами, хотя эти столкновения в основном связаны с природными ресурсами, не с противостоянием на религиозной почве.