Исламисты из «Боко-Харам» совершили новое нападение на христиан в Камеруне

Исламисты из группировки «Боко-Харам» продолжают осуществлять атаки за пределами Нигерии, где изначально действовала эта террористическая группа.

Недавно исламисты атаковали две деревни в северной части Камеруна, недалеко от северо-восточной границы с Нигерией, в результате чего один человек погиб, а многие дома были разрушены огнем. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на христианскую правозащитную организацию World Watch Monitor.

23 февраля произошло нападение на Вирказу и близлежащее Чебеке. Это была уже четвертая атака «Боко Харам» на деревни в Камеруне в этом году.

Во время последнего нападения ополченцы подожгли более 100 хижин, католическую церковь и школу. В результате пожаров погиб один человек. Оставшиеся в живых после нападения жители рассказали World Watch Monitor, что произошло в деревнях во время атаки исламистов.

«Они атаковали Вирказу и Чебебе примерно в 8 вечера. Сначала мы услышали выстрелы, а потом они начали атаку», - сказал выживший в результате нападения житель деревни, который не хотел, чтобы его имя было названо - из опасения, что боевики-исламисты могут снова атаковать эту местность.

По его словам, когда боевики «Боко Харам» прибыли в деревни, солдаты армии издалека сделали по ним выстрелы, и нападавшие ненадолго прекратили бойню, но, когда выстрелы силовикв прекратились, нападавшие возобновили поджоги домов, одновременно атакуя две деревни. По словам очевидцев, сопротивление боевикам-исламистам со стороны сил безопасности было трудно организовать, потому что район очень труднодоступен.

Боевики покинули этот район примерно в 2 часа ночи, после чего «они исчезли через нигерийскую границу», рассказали местные жители.

По данным BBC, в 2017 году в Камеруне имели место 32 нападения группировки «Боко-Харам», два в Чаде и семь в Нигере.