Криптомиллионеры пожертвовали 6 млн. долларов на исследования, обещающие бессмертие

Исследования, занятые поиском бессмертия, могут быть профинансированы криптовалютными магнатами.

За 2 месяца фонды получили более 6 млн долл пожертвований в биткоинах на поиск рецепта бессмертия, сообщает pravmir.ru со ссылкой на Quarts.

Как рассказал геронтолог и владелец научного фонда SENS Обри де Грей, все больше пожертвований в его фонд поступает от людей, получивших свое состояние на буме криптовалют.

Одно из крупнейших пожертвований (2,4 млн долл) фонду SENS перевел основатель Ethereum Виталий Бутерин. Фонд SENS занимается разработкой биотехнологий омоложения и, как отметил в своем сопровождающем пожертвование письме Виталий, он «фокусируется на создании решений проблем старения – одной из самых важных проблем, стоящих перед человечеством».

Молодые люди более открыты идее о том, что старение – «это действительно важная и решаемая проблема», считает председатель фонда SENS Обри де Грей. По его словам, с середины декабря его организация получила пожертвования в виде биткоинов на сумму около 6,5 млн долларов. Фонд немедленно продает криптопожертвования, так как некоммерческая организация не имеет права заниматься финансовыми спекуляциями.

Как рассказал Обри де Грей в интервью Sunday Times, существует вероятность 50%, что в ближайшие 5 лет исследования на лабораторных мышах окажутся успешными и им удастся начать «войну со старением».

«Все зависит от того, как скоро нам удастся сделать ключевые прорывы», – отмечает Обри де Грей.

В будущем, считает председатель фонда SENS, продолжительность жизни человека будет измеряться либо двумя цифрами, либо четырьмя.