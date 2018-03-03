В Хакасии строят храм с ЗD-куполами

На Благовещенском храме Абакана в Хакасии установят купола в технике 3D.

Семь куполов для строящегося Благовещенского храма будут обшиты золотом (нитрид титан) в технике «объемная шапка», сообщает pravmir.ru.

Благовещенский храм почти готов к финишной отделке с внешней стороны. В здании церкви подключены все сети, идет отделка стен, рассказал глава города Николай Булакин.

Жители Абакана строят Благовещенский храм всем миром – деньги на его возведение перечисляют обычные прихожане и представители бизнеса. Первый камень в основание храма заложили 7 апреля 2014 года, в Благовещенье. Храм станет девятым в столице Хакасии.