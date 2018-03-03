В Хакасии строят храм с ЗD-куполами
01:23, 03 марта 2018
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Техника «объемная шапка» создаст эффект ЗD / pravmir.ru
На Благовещенском храме Абакана в Хакасии установят купола в технике 3D.
Семь куполов для строящегося Благовещенского храма будут обшиты золотом (нитрид титан) в технике «объемная шапка», сообщает pravmir.ru.
Купола храма обшиты золотом / pravmir.ru
Благовещенский храм почти готов к финишной отделке с внешней стороны. В здании церкви подключены все сети, идет отделка стен, рассказал глава города Николай Булакин.
Жители Абакана строят храм всем миром / pravmir.ru
Жители Абакана строят Благовещенский храм всем миром – деньги на его возведение перечисляют обычные прихожане и представители бизнеса. Первый камень в основание храма заложили 7 апреля 2014 года, в Благовещенье. Храм станет девятым в столице Хакасии.
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