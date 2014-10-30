В Петербурге нашли уникальную фреску работы Карла Брюллова

В Храме Преображения Господня на Аптекарском острове Петербурга, построенном в 1845 году, реставраторы нашли уникальную фреску работы Карла Брюллова.

Знаменитый живописец расписал главный свод после того, как министр внутренних дел граф Перовский посчитал работу, выполненную прежним художником – академиком живописи Сазоновым – неудовлетворительной.

Уникальную фреску работы Карла Брюллова за толстым слоем краски спрятали в конце тридцатых годов.

«Грубая расчистка завершена и сейчас идет утоньшение элементов», – рассказал художник-реставратор Артем Голубев.

В том, что это почерк Карла Брюллова, сомнений быть не может. То же и на эскизах фресок Исаакиевского собора.

«Сохранились воспоминания друга-скульптора, и он описывает, что Брюллов тогда испытывал художественный подъем и говорил, что если бы ему дали небосвод, он расписал бы его всеми святыми», – рассказывает главный архитектор реставрации Олег Кузеванов.

Полковую Преображенскую церковь построили в 1845 году. В 1873-м она была передана лейб-гвардии Гренадёрского полка, с условием, что храм и далее останется приходским. После Революции, в 1923 году церковь была закрыта, разорена и частично разрушена.

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