Дональд Трамп сказал прощальные слова на похоронах известного проповедника Билли Грэма

Дональд Трамп приветствовал "экстраординарную жизнь" Билли Грэма, отметив его работу как "героическую", а самого Билли Грэма как "посла Христа" на поминальной службе в Ротонде Капитолия.

Слова Президента США стали данью памяти известного проповедника, ушедшего из земной жизни в возрасте 99 лет на прошлой неделе, сообщает "Седмица".

Политические лидеры Республиканской и Демократической партий собрались в среду, чтобы отдать дань уважения Грэму в Ротонде. Билли Грэм стал первым гражданином, не занимающим официальных должностей, который удостоился таких почестей с 2005 года.

Трамп возложил венок к гробу Билли Грэма, который, как полагают, проповедовал более 210 миллионам человек на протяжении своей жизни и поддерживал достаточно тесные отношения со многими американскими президентами со времен Гарри Трумэна.

"Сегодня в центре этой палаты находится легендарный Билли Грэм, посол Христа, который напомнил миру о силе молитвы и даре Божьей благодати", - сказал Дональд Трамп.

Трамп также рассказал, что он посещал проповедь Билли Грэма в Мэдисон-Сквер-Гарден еще в 1957 году. Тогда проповедник обратился к более чем 2 миллионам человек за 16 недель.

«Я помню это, потому что мой отец сказал мне: "Давай пойдем, сынок", - а потом сказал моей маме - "Пойдем посмотрим на Билли Грэма на стадионе Янки. И это было нечто особенное". "Билли Грэм нес свое послание по всему миру, но его сердце, как сказал бы Франклин, всегда было в Америке. Он нес Благую Весть в самые дальние края, бывал в самых заброшенных и бедных местах, обращался к угнетенным и сокрушенным, заключенным в тюрьме, а также ко всем забытым и оставленным".

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