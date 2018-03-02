Турецкий суд аннулировал решение о национализации армянской церкви Святого Киракоса

Кассационный суд Турции удовлетворил иск, поданный фондом армянской церкви Святого Киракоса, расположенного в Диарбекире.

Как сообщают «Новости Армении», Апелляционный суд Турции принял за основу аннулирования решения Совета министров о национализации церкви Святого Киракоса решение Европейского суда по правам человека в отношении права собственности.

Следует отметить, что по решению Совета министров Турции были национализированы все строения в регионе Сури Диарбекире, в том числе церковь Святого Киракоса. Данное решение власти Турции аргументировали тем, что регион Сури, пострадал от столкновений с курдскими боевиками, и все строения в этом регионе должны быть восстановлены за счет государственных средств, включая армянские церкви.

22 октября 2011 года состоялось повторное открытие и освящение одной из крупнейших церквей на Ближнем Востоке, Святого Киракоса, а первая литургия в церкви состоялась на следующий день, 23 октября.

Реконструкция церкви Святого Киракоса осуществлялась при поддержке армян из Диарбекира и мэрии Диарбекира.

Церковь Святого Киракоса была вновь открыта как действующая церковь.