В Израиле прошли пуримские парады

Во многих городах и поселках Израиля 1 марта прошел пуримский парад-маскарад "Адлояда".

Традиционно главный из них и самый крупный состоялся в Холоне. В нем приняли участие тысячи людей, сообщает «9 канал Израиля».

Так как в 2018 году Израиль отмечает свое 70-летие, то проходил карнавал под лозунгом "Селфи Израилю". Участники шествия провели по улицам Холона куклы израильской "супер-женщины" Галь Гадот, израильских чемпионов Неты Ривкин и Ори Сассона, баскетболиста Омри Каспи, певиц Сарит Хадад, Керен Пелес и Эден Бен Закен, а также любимца детей Статика.

Парад "Адлояда" проводился в Холоне 26-й раз подряд. Он прямой наследник исторического тель-авивского праздничного шествия. В первых из них принимал участие мэр города Меир Дизенгоф.

Пуримские парады прошли также в Нетании, Герцлии, Раанане и других городах.

Участники шествия надевают карнавальные костюмы и под веселую и громкую музыку проходят по центральным улицам города. Традиционно в таких шествиях принимают участие различные школы и секции, театры, общественные организации.

Вечером в субботу, 3 марта, в Тель-Авиве пройдет также ставший уже традиционным "парад зомби". В нем принимают участие сотни израильтян и туристов.