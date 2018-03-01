В Екатеринбурге открылась выставка документов о гибели брата Николая II Михаила Романова

Выставка документов из пермских архивов о гибели брата Николая II - великого князя Михаила Александровича, в пользу которого император отрекся от престола 2 (15) марта 1917 года, открылась в музее монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме в Екатеринбурге.

Организаторы выставки отметили, что обстоятельства убийства великого князя Михаила Александровича до сих пор остаются загадкой, как и место нахождения его останков, сообщает "Седмица".

«В музейно-выставочном центре на Ганиной яме открылась выставка «Пермский период жизни великого князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года». Ее подготовили сотрудники нашего Пермского государственного архива социально-политической истории, документы можно будет увидеть до 16 марта», - сказали в агентстве по делам архивов Пермского края.

В пермском архиве пояснили, что обстоятельства убийства Михаила Александровича Романова до сих пор остаются загадкой, как и место нахождения его останков. «В экспозиции можно увидеть фотографии, связанные с пермским периодом жизни великого князя, воспоминания организаторов и участников его убийства, статьи в газетах 1918 года, фотографии с мест поисков останков», - уточнили в архиве.

При подготовке проекта были использованы документы из фондов Пермского губкома РКП(б), Пермского окружкома партии, Мотовилихинского райкома КПСС, Пермского филиала общества старых большевиков, коллекции документов по истории Пермских организаций КПСС и ВЛКСМ. «Все эти документы хранятся в Пермском государственном архиве социально-политической истории», - добавили в архиве.

Михаил Александрович Романов (1878-1918) был четвертым сыном Александра III и его супруги Марии Федоровны. С 1899 по 1904 годы был наследником престола Российской империи. После отречения Николая II к нему перешло право наследования престола, однако он не был коронован и не был объявлен императором. После переговоров с представителями Государственной думы в марте 1917 года Михаил объявил, что примет полномочия императора только в случае, если их предложит ему Учредительное собрание.

С марта 1917 года он проживал в Гатчине под Петроградом, где с августа находился под домашним арестом вплоть до ссылки в Пермь в марте 1918 года, в политической жизни страны участия не принимал. В ночь с 12 на 13 июня 1918 года был похищен и убит группой сотрудников пермской ЧК и милиции.