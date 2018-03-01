В Индийской деревне индуисты и сикхи строят мечеть для мусульман

В деревне Мум с 300-летней историей индийского штата Пенджаб большинство из 4000 жителей составляют сикхи. Также в этой деревне живут мусульмане и индуисты – по несколько сотен человек.

До сих пор в деревне не было мечети, и недавно местные представители касты брахманов пожертвовали от своего имени участок земли, а сикхская община выделила средства на строительство мечети, сообщает IslamNews со ссылкой на The Better India.

Наконец, две конфессиональные общины взялись за дело. «До сих пор нам приходилось молиться в двух комнатах внутри мавзолея Баба Мумин Шах в деревне. Но каста брахманов выделила землю, и мы начали строительство мечети. Они не только пожертвовали землю, но также помогли со строительством и собрали деньги», - рассказал прораб стройки Наджим Хан.

Местные мусульмане надеются, что благодаря помощи односельчан смогут построить культовое сооружение уже в ближайшие месяцы.

«Для нас каждый человек одинаково ценен, независимо от вероисповедания. Поблизости мы строим и храм Шиве, и гурдвары в деревне тоже есть, но мы мечтали, чтобы появилась и мечеть, – отметил местный специалист по аюрведе, брахман Пуршотам Лал. - Это пример, который Пенджаб и мы, пенджабцы, показываем остальной Индии».