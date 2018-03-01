Швейцарский бренд создал часы с мечетью шейха Зайда за 200 тыс. долларов

Всемирно знаменитый производитель швейцарских часов воодушевился мечетью в ОАЭ. Это послужило основой для дизайна новых часов, которые оценены в $200 000.

Бренд Луи Муане («Louis Moinet») представил свою новую разработку: модель наручных часов, где изображена мечеть шейха Зайеда, сообщает Islam-today.

Поводом стала годовщина рождения шейха Зайеда, первого президента и основателя ОАЭ, которая будет отмечаться в мае.

Сами часы сделаны из белого золота, на перламутровом циферблате изображена та самая знаменитая мечеть, а на корпусном кольце модели – один из аятов Священного Писания мусульман на арабском языке. Устройство также украшено 68 бриллиантами, а их корпус создан из белого золота в 18 карат.

Важным является, что по канонам исламской религии ношение изделий из золота мужчинами порицается – украшения из данного металла дозволяется носить только женщинам.