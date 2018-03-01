В Бундесвере могут появиться военные имамы

Центральный совет мусульман Германии требует введения в армию страны военных имамов.

Несмотря на обещание главы Минобороны ФРГ изучить этот вопрос шесть лет назад никаких выводов до сих пор сделано не было. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это позор, что после попыток и усилий в течение почти шести лет мы в Германии не смогли ввести даже такую необходимую вещь, как мусульманский военный имам", - заявил 27 февраля немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung председатель Центрального совета Айман Мацюек. Он также отметил, что Бундесвер является "отражением нашего общества, а потому такой шаг был бы сильным сигналом с точки зрения интеграционной политики" в Германии.

Газета также отмечает, что несколько лет назад министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимость имамов в армии и возможность введения такой должности будет изучена. Впрочем, до сих пор никаких выводов представлено не было. В свою очередь уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс в своей недавно опубликованном ежегодном докладе сообщил о том, что через шесть лет соображений наконец наступает понимание необходимости внедрения военных имамов в вооруженных силах ФРГ.

По статистике в 2017 году в Германии жили около 5 млн мусульман. Это составляет около 6,1 процента населения ФРГ. Сейчас в Бундесвере в разных местах насчитывается около 1500 мусульманских солдат.