Украина заняла 56-е место в мировом рейтинге гендерного равенства

Украина заняла 56-е место из 142 стран мира в рейтинге гендерного равенства.

Об этом говорится в отчете The Global Gender Gap Report 2014, который учитывает общенациональные показатели гендерных диспропорций по экономическим, политическим, образовательным критериям и критериям в сфере здравоохранения. Рейтинг составлен Всемирным экономическим форумом.

В частности, в первую десятку вошли Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Никарагуа, Руанда, Ирландия, Филиппины и Бельгия.

Ближайшие соседи Украины распределились таким образом: Молдова – на 25-м месте, Беларусь – 32-м, Польша – 57-м, Румыния – 72-м, Россия – 75-м, Словакия – 90-м, Венгрия – на 93-м.

Последние места заняли – Чад, который на 140-м месте, Пакистан – 141-м и Йемен – на 142-м.

Нынешний отчет является уже девятым по счету исследованием, в котором анализируются изменения в сфере гендерного равенства во всем мире в сравнении между странами.

Рейтинг составляется с целью лучшей осведомленности мирового сообщества относительно проблем, связанных с гендерными диспропорциями и возможностями их сокращения.

Источник: http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap