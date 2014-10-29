Христианское меньшинство в Индии под серьезной угрозой (перевод с англ.)

С избранием Нарендры Моди из индусской партии «Бхаратия Джаната» («Bharatiya Janata Party» (BJP)) премьер-министром Индии, светская конституция страны оказалась под угрозой, а на католического священника в Индии были наложены обвинения.

Отец Аджай Кумар Сингх, борец за права человека в районе Кандхамал, в Восточно-индийском штате Одиша (ранее Орисса), предупредил о возрастающем влиянии радикальных индуистских сил на Индийском полуострове.

«В особенности под угрозой оказывается христианское меньшинство, поскольку воспринимается экстремистами как чужое, а христианское учение является угрозой кастовой системе», сказал священник в интервью международной Католической благотворительной помощи для Церкви в беде.

Согласно отцу Аджаю Кумару Сингху, который связан с «Форумом социальных действий Одиши» («Odisha Forum for Social Action») — «Бхаратия Джаната» стремится установить государственную религию, исключающую низшие касты и все меньшинства.

«Они даже хотят навязать лишь один язык — санскрит, не взирая на то, что в Индии разговаривают на сотнях разных языков», продолжает священнослужитель, добавляя, что влияние партии, а также общественных движений, которые ее представляют превратило их в серьезную политическую силу в Индии, приводя церковных лидеров и их паству в состояние конфуза.

«Для нас очень важно понять, что происходит. Как Церковь, мы должны мыслить шире границ наших отдельных епархий; мы обязаны действовать на региональном и национальном уровнях, чтобы найти ответы на возникшие вызовы», - говорит отец Аджай. «Иначе же, Орисса 2008 года будет повторена, даже хуже, чем было тогда, поскольку мы не усваиваем уроки истории, говорит священник, вспоминая август 2008 года, когда индуистские националисты напали на деревни «христиан-неприкосновенных» — принадлежащих к самой низшей касте в социальной иерархии Индии.

Насилие стало причиной более 100 смертей, согласно данных «Народного Трибунала» («National People’s Tribunal» (NPT)) — ассоциации борцов за права человека в Одише. «Народный Трибунал» сообщает, что нападения были хорошо спланированы: более 600 поселений было разграблено, в т.ч. уничтожены 5600 домов, 295 церквей, 13 школ. Более 54 тыс. людей оказались бездомными, из которых 30 тыс. не смогли вернутся в родные селения.

Около 10 тыс. детей были лишены возможности посещать школу, поскольку вынуждены были убегать. Примерно 2 тыс. христиан заставили отрицать свою веру. Большое количество женщин были изнасилованы. Множество виновных насилия — при том, что власти установили их личности — никогда так и не привлекались к ответственности.

Отец Аджай Кумар Сингх опасается, что ужасные страницы истории могут повторится.

Перевод с английского – Федорак Виталий, для «УНИАН-Религии».

Источник: Catholic News Agency