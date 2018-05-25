Работай, молись, люби: советы архиепископа Чарльза (Чапута) для современных христиан

Нужно работать над своим обновлением и служить Богу с радостью, считает архиепископ Филадельфии Чарльз Чапут. Об этом говорится в материале, размещенном на американском сайте CNA.

«Наша работа – быть здоровыми «клетками общества». Мы обязаны работать так сильно, и так долго, как только можем, умножая то доброе, что еще осталось в нашем обществе – а осталось много чего, - а также, взращивая семена обновления, которые могут произойти только из молодежи».

«Мы должны иметь надежду, поскольку Бог любит нас. А это больше, чем пустая жалость», - сказал архиепископ. «Доказательство этому рядом – в друзьях, верующих как и ты, доброте, которая еще существует, и тех, кто готов за нее бороться. В христианстве, Бог-Слово стал плотью и обитал среди нас. Мир изменился».

«Наша задача заключается в отражении Его Слова, дабы наша вера нашла материальное воплощение в строении, моральном облике и кровеносной системе мира вокруг нас, добавил он. Тогда мир преобразится вновь».

В ходе выступления, архиепископ Чарльз размышлял о многих изменениях, произошедших в американском обществе. Его доклад был озаглавлен так: «Странники в чужой земле», подразумевая состояние верующих людей, почувствовавших себя когда-то укорененными в своем обществе, теперь же ощущающие себя «как чужестранцы без места и времени в земле, где родились».

Он говорит: «наибольшим недостатком и печалью многих людей моего поколения, включая родителей, воспитателей, священноначалие, можно назвать несостоявшуюся попытку передать глубокое переживание нашей веры пришедшему поколению».

«Когда мы хотим изменить культуру нации, мы должны серьезно подойти к тому, что называем нашей верой».

«Если даже мы в нашей жизни не излучаем любовь Божию со всей активностью и мужеством, то тем более другие не станут этого делать – особенно молодые люди, смотрящие на нас с сугубым вниманием и глубиной».

Настоящей проблемой в Америке в текущем году является не то, что верующие люди оказываются «иными» в обществе, но то, что их дети и внуки не есть таковыми».

Также архиепископ Чарльз указал на особую важность служения и почитания Бога. Они являются первичными даже по отношению к добрым делам.

«Мы – прежде всего люди богослужения, а уж потом действия. Нет никакого настоящего политического действия или социального служения, если они не проистекают от поклонения Богу». «Почитание Бога укореняет все наше естество в истинной реальности: факте, что Бог есть Творец, а человек – Его творение».

Христиане на свой страх и риск забывают, что они «в мире, но не от мира», продолжает докладчик.

Цитируя французского писателя Генри де Любака, архиепископ указывает, что «когда мир входит в жизнь Церкви, она становится карикатурой мира, и даже хуже мира с его заурядностью и безобразием».

Архиепископ Чарльз раскритиковал и другие тренды в обществе, которые «все более и более» уничтожают свободу.

Современное определение свободы предполагает максимизацию личного выбора, особенно через использование новых технологий. Демократия и государственные органы власти также превратились в выражение потребительских предпочтений, «сохранив лишь самую малость от классических ценностей и общей цели».

Отказ верховного суда США от 6 октября рассматривать обращение, защищающее поправки к законодательству о браке «образовал переломный момент в американской общественной дискуссии», - заметил владыка Чарльз. «Затухание авторитетного голоса, которым библейская вера когда-то обладала вот-вот завершится».

Архиепископ указал, что «наиболее тревожным» аспектом общественной дискуссии о браке есть «уверение общества, что она завершена». «Дискуссия направлялась эмоциями и лозунгами. Люди с традиционными нравственными представлениями о сексуальности, браке и семье исчезли за каких-то 20 лет...»

«Это впечатляюще. Это также большая неправда и зло, но мы должны признать исключительную профессиональную пригодность маркетинга, позволившей всему этому случится».

Архиепископ озвучил свою «тяжкую весть» для верующих: в «смешанном браке библейских истин и идей Просвещения» на территории Америки сейчас происходит развод. Он будет тяжелым, поскольку вера играет ключевую роль в поддержании Америки и преображении демократии.

В другом замечании архиепископ Чарльз сказал, что сексуальное насилие со стороны клириков «страшно подорвало» доверие католиков своим епископам, которые действительно «часто заслуживали негодования», поскольку руководствовались «ложными приоритетами», стараясь «защитить свою репутацию и положение Церкви за счет невинных и насилия». Это стало причиной «отсечение» священноначалия от паствы.

Архиепископ указал, что верующие должны быть благодарны Богу за «этот сложный момент», поскольку такой конфликт «очищает Церковь» и проясняет природу Ее врагов. Он также отверг идею, что «мы можем спокойно расслабиться в безопасности некоего подобия монастыря...».

«Радость – характеристика человека, подлинно нашедшего Бога», добавил он.

Архиепископ Чарльз предложил христианам «начать с отражения ненависти любовью», и нахождения новых друзей в религиозной среде, в том числе, на приходе.

Он сказал, что католики должны поощрять «новые движения и особо активных людей в Церкви», так само, как и интеллектуальные институты. Им нужно также создавать семьи, имеющие «навык слушания пастырского призвания».

«Нам нужны такие приходы, которые были бы настоящим противоядием от одиночества; настоящим источником взаимопомощи, поддержки и дружбы – а не только гарнизоны преданных служению в среде крещенных язычников. Нам нужны также христиане, более чуткие к латиноамериканцам и другим иммигрантам».

Архиепископ особенно подчеркнул важность необходимости служить другим. «Мы здесь для того, чтобы носить тяготы друг друга; жертвовать собой ради других, жить любовью к Богу – нашему Творцу – не только в нашей личной жизни, но и во всяком нашем общественном действии». «И если это делает нас странниками в чужой земле, тогда нам должно благодарить Бога за такую привилегию».

Перевод с английского – Федорак Виталий, для «УНИАН-Религии».

По материалам CNA