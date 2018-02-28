В Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня: возле Кувуклии совершен молебен

Иерусалимский Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) открылся в среду в 04.00 по местному времени после того, как он был закрыт три дня в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на российское информагенство, при открытии дверей храма присутствовала группа из нескольких десятков паломников и журналистов. Сразу после этого начался молебен у Кувуклии - часовни в центре Храма Воскресения Христова, скрывающей непосредственно саму пещеру Гроба Господня. Вскоре в открывшийся храм начали стекаться десятки, затем - сотни паломников.

«Я открыл врата храма после трехдневного закрытия, благодарю всех, кто помог восстановить статус-кво», - сказал старший хранитель ключа от главной христианской святыни мира Ваджих Нусейбе. Он отметил, что «счастлив видеть вернувшихся в храм паломников».

«Мы пришли к калитке внешней ограды церкви еще в полночь, молились, чтобы храм открылся», - сказал паломник из Бельгии Жофруа. По его словам, он прибыл в Иерусалим на неделю и счастлив, что ему удалось побывать в Храме Гроба Господня.

Храм был закрыт в воскресенье в полдень по местному времени на неопределенный срок в знак протеста против действий муниципалитета Иерусалима по взысканию налогов и задолженностей по ним на некоторые виды церковной недвижимости.

В тот же день мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, что долг по муниципальному налогу по недвижимости христианских церквей в Иерусалиме достигает 650 млн шекелей (более 5 млн долларов).

Во вторник вечером канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что искать пути урегулирования ситуации со сбором муниципального налога будет специальная рабочая группа, которую возглавит министр Цахи Ханегби. В работе группы также примут участие представители министерства финансов, МИД, МВД и мэрии Иерусалима.