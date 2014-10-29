Танцующие католические священники стали интернет-сенсацией (перевод с англ.)

Видео танцевальной дуэли двух американских католических священников, обучающихся в Риме быстро распространилось в сети интернет, также, как ранее это сделала видеозапись, теперь уже известной, итальянской монахини, которая выиграла музыкальный конкурс «Голос Италии».

Два священника, 29-ти летний Дэвид Райдер (David Rider) з Нью-Йорка и 28-летний Джон Гибсон (John Gibson) из Милуоки впервые стали популярными в интернете в апреле, когда снялись в ролике, записанном во время сбора средств на Североамериканский колледж (The North American College).

Во время одного из мероприятий Райдер начал разогревать публику отбивая чечетку, пока не был отодвинут Гибсоном, который начал исполнять быстрый ирландский танец. После этого они начали соревноваться, каждый стараясь более впечатлить зрителей.

В то время в зале находилась журналистка телевизионной сети «Вечное слово» (The Eternal Word Television Network) Джоана Льюис (Joan Lewis), которая и записала это событие на видео и потом выложила в YouTube.

Неожиданно количество просмотров начало быстро расти и выросло более чем до четверти миллиона просмотров. Такую популярность «танцующих священников» начали сравнивать с выступлением сестры Кристины Скуццы, победившей на шоу «Голос Италии» в июне этого года.

Как и в случае с сестрой Скуццой, онлайн выступление священников подверглось критике. Некоторые комментаторы начали писать, что священники не должны танцевать под изображением распятия и портретом папы Франциска, тем самым как бы проявляя неуважение.

«Мы только послушались Библии, - говорит Райдер, - где Господь говорит нам жить с радостью».

https://www.youtube.com/watch?v=h5hWLiGorKc

Перевод с английского – Мельник Роман, для «УНИАН-Религии».

Источник – CRUX