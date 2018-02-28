В Латвии комиссия сейма не поддержала законопроект о выходном дне на православное Рождество

13:20, 28 февраля 2018
Мир
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В Латвии насчитывается около 400 000 православных и староверов / blagovest-info.ru

Как отмечает "Благовест-инфо" со ссылкой на портал Delfi, проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года. Ранее парламент уже несколько раз отклонял аналогичные предложения.

За последние 10 лет попытки изменить официальный статус православного Рождества предпринимались неоднократно. Сначала - с 2003 года - предложения сделать православное Рождество праздничным днем подавала фракция партии ЗаПЧЕЛ.

В 2006 году предложение расширить список праздничных дат поступало пять раз. Затем с такой же инициативой неоднократно выступал «Центр согласия». Статус официального праздничного и выходного дня Рождество так и не получило.

В Латвии насчитывается около 400 000 православных и староверов. Как заявляют авторы законопроекта, объявление 7 января выходным днем благоприятно повлияет на интеграцию общества и отношение православных к государственной власти.

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