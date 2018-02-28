В Латвии комиссия сейма не поддержала законопроект о выходном дне на православное Рождество

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам не поддержала законопроект об объявлении православного Рождества выходным днем. Проект на три года «застрял в парламенте», и во вторник, 27 февраля, комиссия рассматривала его по предложению депутатов «Согласия».

Как отмечает "Благовест-инфо" со ссылкой на портал Delfi, проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года. Ранее парламент уже несколько раз отклонял аналогичные предложения.

За последние 10 лет попытки изменить официальный статус православного Рождества предпринимались неоднократно. Сначала - с 2003 года - предложения сделать православное Рождество праздничным днем подавала фракция партии ЗаПЧЕЛ.

В 2006 году предложение расширить список праздничных дат поступало пять раз. Затем с такой же инициативой неоднократно выступал «Центр согласия». Статус официального праздничного и выходного дня Рождество так и не получило.

В Латвии насчитывается около 400 000 православных и староверов. Как заявляют авторы законопроекта, объявление 7 января выходным днем благоприятно повлияет на интеграцию общества и отношение православных к государственной власти.