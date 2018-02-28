В Сербии вышла книга о «православном рыцаре» Николае Гоголе

Новую книгу на сербском языке о классике русской литературы Николае Гоголе представили 26 февраля в столице Сербии Белграде.

Издание «Православный рыцарь Николай Васильевич Гоголь» представляет собой сборник статей, посвященных великому русскому писателю, избранные отрывки из его произведений и письма разным лицам, сообщает «Фома».

В частности, в книгу вошли статьи священномученика Серафима (Чичагова), протоиерея Василия Зеньковского, философа Ивана Ильина, а также современного исследователя жизни и творчества Николая Гоголя профессора Владимира Воропаева.

Переводчиком и составителем сборника выступил сербский исследователь Ранко Гойкович, а выпустило книгу издательство «Бернар» – крупнейший издатель русской литературы и духовной прозы в Сербии и регионе за последние десять лет.