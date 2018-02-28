В Сербии вышла книга о «православном рыцаре» Николае Гоголе
14:46, 28 февраля 2018Мир
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Издание представляет собой сборник статей о Гоголе, а также избранных отрывков и писем самого писателя / foma.ru
Новую книгу на сербском языке о классике русской литературы Николае Гоголе представили 26 февраля в столице Сербии Белграде.
Издание «Православный рыцарь Николай Васильевич Гоголь» представляет собой сборник статей, посвященных великому русскому писателю, избранные отрывки из его произведений и письма разным лицам, сообщает «Фома».
В частности, в книгу вошли статьи священномученика Серафима (Чичагова), протоиерея Василия Зеньковского, философа Ивана Ильина, а также современного исследователя жизни и творчества Николая Гоголя профессора Владимира Воропаева.
Переводчиком и составителем сборника выступил сербский исследователь Ранко Гойкович, а выпустило книгу издательство «Бернар» – крупнейший издатель русской литературы и духовной прозы в Сербии и регионе за последние десять лет.
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