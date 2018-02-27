В Индии пройдет международный фестиваль имени грузинской царицы Кетеван

Фестиваль, посвященный грузинской средневековой царице Кетеван, причисленной Грузинской Православной Церковью к лику святых, пройдет с 28 февраля по 4 марта на юго-западе Индии, в штате Гоа.

Международный фестиваль духовной музыки под названием TheKetevanWorld& SacredMusicFestival проводится с 2016 года при поддержке посольства Грузии в Индии, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Концерты проходят возле храма Святого Августина, в котором были обнаружены мощи грузинской царицы, тайно перевезенные сюда в 17 веке из Персии португальскими монахами-августинцами.

«Житие грузинской царицы Кетеван, как и многие другие жития разных святых во всем мире, является маяком, который освещает пути терпимости и сосуществования», - заявляют организаторы фестиваля.

В этом году в фестивале примет участие хор грузинских исполнителей «Агсавали».

На мероприятие приглашены члены правительственных структур Индии, дипломаты, представители сферы культуры и бизнеса, а также пресса.

«Это проект музыкального и художественного сосуществования; пространство, где язык музыки становится мостом для установления связи и развития диалога между религиями и культурами», — отмечается на сайте фестиваля.

Напомним, 13 сентября 1624 года, после пыток раскаленными щипцами, царицу Кетеван сожгли на костре. Останки мученицы были следующей ночью похищены португальскими миссионерами-августинцами, которые скрывали их в течение трех лет, а в 1627 году доставили в индийский город Гоа, где захоронили в часовне католического монастыря Святого Августина. Осенью прошлого года мощи Кетеван Великомученицы были доставлены из Индии в Грузию.