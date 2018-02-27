Немецкая община протестантов решила сохранить в церкви скандальный "колокол Гитлера"

Несмотря на громкое обсуждение в Германии, община небольшого Герксгайм-ам-Берг проголосовала за сохранение исторического памятника.

Колокол с нацистской символикой должен стать памятником против несправедливости, решили там. Об этом сообщает DW.

Община Герксгайм-ам Берг в немецкой земле Рейнланд-Пфальц решила, что несмотря на скандал оставит в местной церкви колокол, связанный с эпохой национал-социализма. В понедельник, 26 февраля, 10 голосами против трех местный совет решил, что колокол останется как "толчок к примирению и памятник против насилия и несправедливости".

Речь идет о колоколе в башне местной протестантской церкви Святого Иакова. На установленном в 1934 году колоколе изображена свастика и надпись "Все ради Отечества - Адольф Гитлер". В прошлом году он стал предметом широкой дискуссии в Германии, местная Евангелическая церковь предлагала за свой счет демонтировать старый и установить новый колокол.

"Община считает нужным ясно понимать, в каком направлении мы движемся", - отметил мэр города Георг Велькер (Georg Welker). По мнению местной власти, избавление от колокола стало бы "бегством от адекватной и взвешенной культуры памяти".