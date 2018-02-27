Власти Израиля после протестов приостановили сбор налогов с церквей в Иерусалиме

Израильские власти решили приостановить процедуры взыскания муниципального налога с недвижимости церквей в Иерусалиме и сформируют специальную комиссию с участием всех заинтересованных сторон для урегулирования вопроса, который вылился в закрытие Храма гроба Господня.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля, Храм, воздвигнутый на месте казни, погребения и воскресения Иисуса, третьи сутки не принимает паломников в знак протеста против действий городской мэрии, которая потребовала от христианских конфессий начать платить налоги и приступила к арестам их банковских счетов, выставив неустойку за предшествующие годы.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мэр Иерусалима Нир Баркат договорились сформировать рабочую группу во главе с министром Цахи Ханегби с участием представителей министерств финансов, иностранных, внутренних дел и мэрии с тем, чтобы сформулировать решение по поводу муниципальных налогов», – сообщила канцелярия главы правительства.

«Группа проведет переговоры с представителями церквей для урегулирования вопроса… Иерусалимский муниципалитет приостанавливает процедуры сбора налогов, которые были начаты в последние недели», – сказано в сообщении.

Инициаторы акции протеста – греко-православная, армянская и католическая общины – пока не отреагировали на уступки со стороны израильских властей и не объявляли, когда может быть возобновлен доступ паломников в Храм гроба Господня.