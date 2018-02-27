Францисканцы высказались о закрытии храма Гроба Господня в Иерусалиме

Кустод Святой Земли отец Франческо Паттон прокомментировал решение о закрытии храма Гроба Господня в Иерусалиме, принятом в ответ на инициативу израильского правительства обложить налогом церковные здания и ограничить права собственности Церкви.

Как сообщает Радио Ватикана, священник надеется на серьезные переговоры, в которых христиане выступят не по отдельности, а «вместе со всеми вовлеченными христианскими общинами».

«У нас нет никакого намерения портить отношения с Государством Израиль, наши отношения прекрасны, и во всех ситуациях мы ищем сотрудничества. Однако были предприняты некоторые действия, которые наносят ущерб нашим правам», - заявил отец Паттон.

Отец Паттон утверждает, что закрытие храма вызвано двумя причинами: первая – это «вопрос уплаты налогов на церковные здания, имеющих ретроактивную значимость».

«Это требование не учитывает того факта, что мы трудимся не ради прибыли, но чтобы предложить некоторые социальные услуги, которые, кроме того, облегчают работу того же муниципалитета. Когда нам удается к концу года достичь баланса бюджета, это уже хороший результат», - комментирует Кустод Святой Земли.

Вторая причина – пояснил францисканец - это «законопроект, который мы считаем дискриминирующим, поскольку он нацелен на урегулирование права собственности, аренды и сделок только в отношении земель, принадлежащих Церкви».

Закрытие храма Гроба Господня, - это, безусловно, временная мера, отметил священник: «Я думаю, что это неудобство наведет на размышления».