В начале октября Академия культуры Google запустила совместный проект с Троице-Сергиевой лаврой.

С помощью технологии Street View была полностью оцифрована внешняя и внутренняя территория Лавры. Теперь люди со всего мира могут совершить виртуальное путешествие по монастырю и заглянуть в его храмы, рассмотреть всемирно известные иконы, написанные Андреем Рублевым, и серебряную раку, где хранятся святые мощи Преподобного Сергия, а также узнать о том, как строился и развивался монастырь, посетив цифровую выставку.

«Мы начали в 2011 году. Музеев, участвующих в самом теперь известном проекте Академии культуры, — Арт-проекте Google, тогда было всего 14. Сейчас у нас сотни партнеров из 50 стран. Главная миссия Google — сделать любую информацию доступной для всех», — говорит руководитель проектов Академии культуры Google Луизелла Мацца.

Одним из первых музеев, принявших участие в Арт-проекте Google, был Эрмитаж. Совсем недавно был реализован совместный проект с крупнейшими литературными музеями, включая Государственный литературный музей. Восемь музеев теперь доступны интернет-пользователям всего мира.

Рravmir