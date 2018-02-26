В Болгарии прошла научно-богословская конференция, посвященная 140-летию освобождения страны от османского ига

22:45, 26 февраля 2018
Мир
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Конференция прошла в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к 140-летию Русско-турецкой освободительной войны / podvorie-sofia.bg

Открывая заседание, настоятель подворья Русской Православной Церкви в болгарской столице архимандрит Филипп (Васильцев) отметил, что конференция проходит в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к 140-летию Русско-турецкой освободительной войны, сообщает сайт подворья Русской Православной Церкви в Болгарии.

Архимандрит Филипп также напомнил, что в Неделю Торжества Православия отмечается пятая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Болгарского Неофита.

К присутствовавшим обратились директор Российского культурно-информационного центра П.В. Журавлев и председатель Общества друзей России имени святого благоверного князя Александра Невского Любомир Коларов.

В продолжение заседания участники конференции представили свои доклады, сообщает сайт подворья Русской Православной Церкви в Болгарии.

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