Монахини англиканского монастыря отдадут свою обитель тому, кто предложит самый интересный план ее развития

Семерым насельницам монастыря Всех святых в г. Дитчингем (графство Норфолк, Великобритания) стало не по силам поддерживать дальнейшее существование общины, поэтому они заявили, что бесплатно передадут здания и земельные участки обители инвестору - компании или частному лицу, который разработает наиболее перспективную концепцию реорганизации монастырского пространства.

При этом сестры монастыря подчеркивают, что дальнейшая судьба монастыря должна быть связана с Церковью. Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на Church Times.

По просьбе местного епископа с сестрами обители Всех святых встретился преподобный Эндрю Брайант (Andrew Bryant), настоятель кафедрального собора в Норфолке. Позднее он так прокомментировал ситуацию: «Данная монашеская община находится в очень удачном положении. Поскольку в немедленной продаже монастыря нет необходимости, сестры заинтересованы в том, чтобы это место продолжало служить на благо Церкви. Они хотят, чтобы это место было заново переосмыслено в контексте церковного служения, а не просто продано по самой высокой цене».

Сейчас идет отбор заявок. Авторов лучших из них пригласят летом этого года принять участие в конкурсе, который планируется организовать по примеру популярного в Британии делового реалити-шоу “Dragons’ Den” - «Логово драконов». В ходе этого шоу молодые предприниматели пытаются убедить инвесторов - успешных бизнесменов, миллионеров - вложить средства в новое дело.

В случае с монастырем в жюри конкурса войдут две монахини обители, епископ Норфолка Грэм Джеймс (Graham James), настоятель кафедрального собора в Норфолке Эндрю Брайант, а также бизнес-консультант, который выскажет свое экспертное мнение относительно финансовой устойчивости предложенных проектов.

Сама монашеская община фактически прекратит свое существование: две старших сестры обители поселятся в доме для престарелых монахинь, в свое время организованном монастырем Всех святых, а теперь находящемся в управлении благотворительной организации; две другие монахини купили небольшой дом в другом графстве, а еще одна пожелала поселиться на о. Малл, чтобы вести отшельническую жизнь.