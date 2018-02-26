В Израиле садовник обнаружил средневековый бронзовый перстень с изображением святого Николая

В саду мошава Ха-Йогев в Израиле обнаружили средневековый бронзовый перстень с изображением святого Николая.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post", 26-летний садовник Декель Бен-Шитрит работал в саду, когда увидел кольцо. Он опубликовал фото в Facebook в надежде узнать больше о своей находке. Его сосед по кибуцу, директор учебного центра Нижней Галилеи, увидел эту фотографию и связался с Управлением древностей Израиля.

Специалист по Византии Яна Чехановец считает, что перстень относится к XII-XV векам. Она отметила, что кольцо прекрасно сохранилось. В хранилище Управления древностей нет аналогов такого перстня.

Христианские паломники в Святую Землю носили с собой иконы святого Николая, покровителя путешествующих. Через место, где находится Ха-Йогев, пролегала дорога к горе Фавор и Назарету. Вероятно, этот перстень принадлежал одному из паломников.