В Армении представители разных Церквей помолились о мире в Конго и Южном Судане

Молитва о мире в Демократической Республике Конго и Южном Судане состоялась 23 февраля в кафедральном соборе Эчмиадзина.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, на службе присутствовали члены Верховного духовного совета Армянской Апостольской Церкви.

«В такой частной молитве участвуют различные Церкви, преследуя цель создать атмосферу христианской поддержки вокруг тех стран, где более всего христиане в ней нуждаются», – говорится в сообщении пресс-канцелярии.

Ранее Папа Римский призвал всех верующих к специальному Дню молитвы и поста о мире 23 февраля. Молитва в Эчмиадзине стала откликом на призыв понтифика.