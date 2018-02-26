Колизей посветили красным светом в память о гонимых христианах

Римский Колизей был подсвечен 24 февраля красными прожекторами в память о современных мучениках – христианах, подвергающихся гонениям в разных частях света, в особенности на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на слова госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, принявшего участие в церемонии у стен Колизея, сегодня – более чем когда-либо – «христиане продолжают нести свидетельство, проливая свою кровь».

Целью акции, организованной международным фондом «Кирхе ин Нот» («Помощь Церкви в нужде») в Колизее – месте мученичества первых христиан, было привлечь внимание самой широкой общественности к гонениям на последователей Христа в наши дни.

На мероприятии, прошедшем под стенами древнего амфитеатра, прозвучали свидетельства нигерийки Ребекки Битрус, подвергшейся насилию со стороны террористов из группировки «Боко Харам», а также мужа и дочери пакистанской христианки Асии Биби, которая с 2009 года находится в тюрьме в ожидании смертной казни по сфабрикованному обвинению.

Несмотря на угрозы и принуждение ни Ребекка Битрус, ни Асия Биби не согласились отречься от христианской веры.

«Сегодня Церковь – это Церковь мучеников», - напомнил собравшимся кардинал Паролин, по словам которого во многих странах мира христиане оказываются жертвами идеологий, которые отвергают несогласных и «предпочитают уничтожать, а не интегрировать тех, кто, как может показаться, подвергает сомнению принятые аксиомы».

Во время мероприятия Рим был связан видеомостами с иракским Мосулом и сирийским Алеппо – крупными городами Ближнего Востока, в которых христиане подвергались преследованиям со стороны исламистов в течение нескольких последних лет. В обоих городах красными прожекторами, как и Колизей в Риме, были подсвечены две церкви – св. Илии в Мосуле и св. Павла в Алеппо.

В конце мероприятия у стен Колизея в воздух поднялись десять фонариков в память о десяти из сотен христиан, убитых за последние годы. Среди тех, кого особо вспомнили 24 февраля в Риме, – иракские священники, итальянские миссионеры, а также французский священник Жак Амель, убитый в 2016 году исламистами в своей церкви, когда он совершал мессу.

В ходе встречи в Ватикане Папа Франциск назвал Асию Биби и Ребекку Битрус современными мученицами.