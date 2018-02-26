Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против давления на христианские общины

На беспрецедентный шаг решились христианские Церкви, владеющие храмом Гроба Господня в Иерусалиме: величайшая святыня христианского мира закрыта для посещения на неопределенный срок.

Причиной столь жесткого решения стали действия израильских властей, которые, по мнению Церквей, дискриминируют христиан. Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на Christian Today.

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме, известный также как храм Гроба Господня, является величайшей святыней для христиан всего мира, поскольку, по преданию, он построен на том самом месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Древней базиликой, основанной еще в IV веке по РХ императрицей Еленой, владеют православный Иерусалимский патриархат, Иерусалимский патриархат Армянской Апостольской Церкви и францисканская кустодия Святой земли.

Лидеры православных, армян и католиков, представленных в Иерусалиме, выступили с совместным заявлением, в котором пояснили, что храм Воскресения закрыт в знак протеста против «продолжающихся акций запугивания и дискриминации христиан в Святой земле».

Чаша терпения христианских лидеров переполнилась после того, как кнессет принял к рассмотрению законопроект, дающий властям Израиля право конфисковать церковное имущество.

Так называемый «законопроект о церковных землях», поддержанный жителями еврейских поселений и подписанный 40 парламентариями, является «дискриминирующим и расистским», говорится в заявлении, подписанном православным Патриархом Феофилом III, армянским Нурханом Манукяном и францисканским кустодом Святой Земли священником Франческо Паттоном и опубликованном в воскресенье, 25 февраля.

Новая законодательная инициатива стала частью «систематической кампании против Церквей и христианской общины в Святой земле», подчеркивают церковные лидеры.

«Беспрецедентные атаки на христиан в Святой земле – это нарушение основополагающих, древних и суверенных прав, посягательство на сложную ткань взаимоотношений христианской общины с властями, существовавшую в ходе многих десятилетий», -- говорится в заявлении.

Представители исторических Церквей также выразили протест против решения городских властей Иерусалима облагать налогом церковное имущество.

Если новый закон будет принят, Церкви будут ограничены в правах распоряжаться собственными землями; в особой опасности окажется участок церковной земли у Яффских ворот в Старом городе Иерусалима.

Действия израильских властей не только ослабляют христианское присутствие в Иерусалиме, но и ведут «к дальнейшему обнищанию самых бедных семей, которые могут остаться без крова и питания, а также наносят удар по детям, которые не смогут посещать школу», пишут два Патриарха и францисканский кустод.

Под влиянием радикально настроенных еврейских поселенцев власти Израиля готовы нарушить «статус кво», веками существовавший в Святом граде и позволявший христианам жить здесь и совершать богослужения невзирая на сложности политической ситуации.

В прошлом году православный Патриарх Феофил посетил ряд стран Запада, чтобы донести до политических и религиозных лидеров информацию о положении христиан в Святой земле. В частности, он встретился с Папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.