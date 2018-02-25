Американского сенатора отлучили от Причастия за голосование против принятия запрета абортов

Епископ Томас Папроцки из Спрингфилда, штат Иллинойс, США, постановил, что прихожанин его диецезии, влиятельный сенатор от Демократической партии Ричард (Дик) Дарбин не будет допущен к Святому Причастию.

Такое решение епископ принял за упрямое и открытое (манифестационное) участие политика в тяжелом грехе, сообщает "CREDO".

Сенатор Дарбин, вместе с другими 13-ю сенаторами-католиками, недавно голосовал против принятия запрета абортов после 20 недели беременности. Епископ Папроцки подтвердил, что это - а также многочисленные предварительные голосования - исключает сенатора из евхаристического общения и противоречит учению Церкви в деле жизни. Он сослался на канон 915 Кодекса канонического права, который говорит, что «к Святому Причастию не положено допускать экскомуницированных или подданных интердикту, после намерения или декларации наказания, а также других лиц, которые упрямо идут в явном тяжком грехе».

"Сенатор Дарбин не будет допущен к Святому Причастию, пока не выскажет сожаления о своем грехе. Это решение не имеет целью наказание, но должно привести к перемене сердца. Я искренне молюсь, чтобы он выдал скруху и снова стал на сторону жизни", - написал епископ Папроцки.

Схожую позицию занял 2013 года Папа Франциск. В письме аргентинским епископам он написал, что нельзя принимать Святое Причастие и в то же время поступком или словом действовать против заповедей, в частности когда поддерживают аборты, эвтаназию или другие тяжкие преступления против жизни и семьи. Папа подчеркнул, что ответственность лежит в том числе на законодателях, руководителях правительств и работниках службы здравоохранения.