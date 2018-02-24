Кинофестиваль фильмов о служении бедным пройдет в Италии

В итальянском городке Кастель-Гандольфо, на территории которого находится летняя резиденция понтификов, 18-21 октября пройдет международный кинофестиваль, который станет заключительным мероприятием празднования 400-летия харизматического служения бедным по примеру св. Винсента де Поля.

Юбилей отмечается духовными последователями этого французского святого с 27 сентября 2017 года, сообщает «Радио Ватикана».

Цель фестиваля - пробудить креативность в поиске путей распространения милосердия. Творческие проекты будут приниматься к рассмотрению жюри до 28 мая 2018 г.

Конкурсная программа, объединенная темой жизни на благо бедным, будет разделена на три секции - для участников в возрасте до 18 лет, для сценаристов и для режиссеров. Главным критерием оценки проектов будет их способность вдохновлять на служение бедным и менять наше восприятие феномена нищеты. Лучшие короткометражные и полнометражные фильмы будут показаны в рамках фестиваля.

Кроме того, программой форума в Кастель-Гандольфо предусмотрены выставки и тематические конференции, работы в группах и ряд культурных мероприятий.

Св. Винсент де Поль, уроженец французской Гаскони, жил на рубеже XVI-XVII веков. Уже будучи священником, в 1617 году, он поклялся полностью посвятить свою жизнь служению бедным, сиротам, больным и заключенным. Де Поль является основателем Конгрегации Дочерей Милосердия и Сообщества Отцов миссионеров.