Минская художница создает иконы из полудрагоценных камней и минералов (фото)

Художница Алена Гордон из Минска создает живописные картины и иконы из полудрагоценных камней и минералов.

Авторская технология живописи признана уникальной и не имеет аналогов в мире, сообщает «Минск-Новости».

Создает иконы Алена в своей квартире. Вместо красок - бутылочки и крышечки с цветными порошками.

«Минералы бывают разнообразнейшей цветовой гаммы. К тому же их можно перемешать и получить новый оттенок. Самоцветы заказываю у геологов, потом их дробят до мельчайших частиц и просеивают. Драгоценные камни, такие как гранат, хризолит, аметист, измельчаю сама вручную», - объясняет Алена Гордон.

Самое сложное в работе - просеять камень, поясняет художница. Важно, чтобы порошок легко сыпался, не создавая комков, им и создается изображение на мраморной основе. В работе мастер использует тончайшие кисти и стоматологические инструменты.

Состав эмульсии художница держит в секрете, как и саму технологию создания картин.

В камне Алена Гордон создала галерею святых образов - Иисуса Христа, Богородицы, Николая Чудотворца, Андрея Первозванного, Антония Великого, Георгия Победоносца.

«Когда пишу икону, всегда изучаю житие святого. Соблюдаю церковные каноны, но как художник привношу в образ что-то свое. Идею могу долго вынашивать, но потом быстро рисую эскиз на бумаге и переношу изображение на мрамор - хочется скорее начать сыпать камнем, приступить к работе с цветом.

Процесс создания произведения занимает несколько месяцев, работа очень кропотливая и трудоемкая. Каждый элемент, линия или деталь засыпаны по отдельности. Нанесением камней различной степени крупности создается объем и глубина рисунка. В работе используются более 30 разновидностей минералов.

По словам художницы, такие картины и иконы не подвержены воздействиям окружающей среды. Однако с годами изображение может меняться.

Большинство ее работ находятся в частных коллекциях Беларуси, России, Литвы, США, Германии, Франции, Швеции, а также в некоторых православных храмах, один из которых располагается в Антарктике. Одна икона хранится в фонде Художественной галереи Михаила Савицкого.