В храме новомучеников в Бутово представили ледяные иконы и скульптуры святых (фото)

На протяжении всей зимы мастера творили ледяные скульптуры на территорию храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в московском Бутово.

За период снежного сезона храм украшали несколько десятков ледяных шедевров. В этом году ледяные скульптуры были особенно разнообразны, сообщается на сайте храма.

Художники-скульпторы и резчики по льду творили свои шедевры к церковным праздникам и значимым общественным событиям.

Начало ледового марафона было положено изготовлением к Рождеству Христову ледяной композиции «Святое семейство», установленной рядом с Рождественским вертепом у входа в храм.

Затем к празднику Богоявления над крещенской Иорданью был воздвигнут ледяной Крест с Ангелом, а на льду пруда – ледяная баня и различные скульптуры.

Также к празднику Крещения был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру – Крестителю Руси, расположенный перед храмом в воспоминание 1030-летия этого исторического события.

Затем к 100-летию мученической кончины митрополита Киевского Владимира перед храмом был установлен ледяной барельеф, воспроизводящий фрагмент клейма иконы Собора Новомучеников и Исповедников Российских (напомним, что само празднование Собора Новомучеников Церкви Русской приурочено ко дню памяти священномученика Владимира Киевского – 7 февраля по новому стилю).

К 75-летию Сталинградской битвы была изготовлена ледяная медаль «За оборону Сталинграда», а к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого – большая семиструнная гитара и рядом овальная стела со словами из его песни «Вершина» (гитара и стела вместе образуют цифру 80).

Кроме этого, на пруду мастера изготовили сказочные жар-птицы крылатого льва и ледяную рыбу.